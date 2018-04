Ejendomsmægler Mikkel henriksen håber, at han kan være med til at skubbe flere almennyttige boliger til Odsherred. Foto: Torben Andersen

Til kamp for flere almennyttige boliger

Odsherred - 03. april 2018 kl. 13:23 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejendomsmægler Mikkel Henriksen, der er tidligere Venstrepolitiker i Odsherred Kommune, vil gerne have flere boliger at sælge af, men måden det skal ske på, skal være til gavn for primært ældre, der kan have svært ved at få råd til at flytte fra deres bolig, og derfor blæser han til kamp for flere almennyttige boliger i Odsherred.

»Odsherred er tæt på at have de ældste borgere i landet, næsten hver 3. borger er over 65 år. Mange af vores seniorer bor i parcelhuse fra 60erne og 70erne. Ikke nødvendigvis fordi de er glade for det, men fordi det næsten er umuligt at finde en ordentlig lejlighed eller rækkehus, der er til at betale,« siger han.

Derfor vil ejendomsmægleren efter påske iklæde sig en ny rolle som mellemled mellem private investorer og håndværkere, og så håber han, at han kan få Odsherred Kommune med på banen.

Hver gang, der skal opføres almennyttige boliger, så koster det kommunale kroner i grundkapital. 10 procent af byggesummen, og selvom formanden for Lejerbo, Finn Madsen, bakker op om ønsket om flere almennyttige boliger, så ved han godt, at der næppe er økonomi til mange flere end de to byggerier, der er planlagt i Nykøbing.

Borgmester Thomas Adelskov (S) ved godt at efterspørgelsen på de billigere boliger er der.

»Der er søgning til almene boliger i Nykøbing, Asnæs og i Vig. Derfor er kommunen gået i gang med opførelse af almene boliger i samarbejde med boligselskaberne, henholdsvis 20 boliger i Nykøbing og 18 i Asnæs. Der er ikke afsat penge i budgettet til yderligere almene boliger, men det overvejes løbende om behov og kommunens økonomi,« siger han til Nordvestnyt.

Henrik Larsen, der er formand for Boligselskabet af 1942, og som er med til at opføre de 20 nye boliger på Textilgrunden i Nykøbing, fortæller, at der bare hos dem står 500 personer på venteliste til en almen bolig.