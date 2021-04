Tiggede øl - endte i detentionen

Der var tale om en »gammel kending«, da Midt- og Vestsjællands Politi onsdag ved 18.30-tiden fik et opkald fra SuperBrugsen i Havnebyen på Odden. En mand, som er uønsket i forretningen, hvor han tidligere har opført sig udadreagerende, var dukket op. Han sad foran SuperBrugsen, og tiggede kunder på vej ind om at købe øl med til ham. En patrulje fra Midt- og Vestsjællands Politi dukkede op, og bad manden forlade stedet. Det gjorde han, men efter at politiet var kørt fra stedet, vendte han tilbage igen. Men det gjorde politiet så også. De valgte at tage manden, som var påvirket af alkohol, med en tur i detentionen, så han kunne sove lidt af rusen ud. Manden blev løsladt igen senere på aftenen.