Tidligt på færde med fyldt trailer

Odsherred - 31. marts 2020

Det var ventet med længsel af mange, og glæden var ikke til at tage fejl af, da genbrugsstationerne i Odsherred åbnede portene igen efter flere ugers lukning.

- God morgen! I har været savnet, råbte Poul Carlsen ud af den nedrullede bilrude og hilste på de to mænd, der åbnede genbrugspladsen præcist klokken syv i morges.

Alle fire genbrugspladser i Odsherred åbnede tirsdag morgen, og Poul Carlsen var den første, der kunne trille sin bil ind på genbrugspladsen på Vangen 5 i Nykøbing. Med sig havde han traileren fyldt med haveaffald og en kummefryser.

- Det er en stor dag, for jeg har ryddet godt op og samlet sammen i tre uger, så jeg er meget glad for at de åbner pladserne igen, fortalte han.

Siden myndighederne i sidste uge meldte ud, at det kunne blive muligt at genåbne genbrugsstationerne, har man i Odsherred arbejdet på at finde en model, der tog hensyn til de ansatte og myndighedernes retningslinjer.

Forventer stort pres Genbrugspladserne i Odsherred har omkring 400.000 besøg om året, og påsken er så absolut et af de mest travle tidspunkter på året, og derfor skal de næste par dage bruges på at finde en måde at håndtere det på midt i en corona-tid.

- Vi forventer et stort pres på pladserne de første mange dage, og vi har fået hjælp fra nogle af de ansatte ved havnene, som hjælper os med adgangsreguleringen på pladserne, så vi ikke får for mange ind ad gangen, siger leder af genbrugsstationerne i Odsherred, Brian Winther Simonsen.

En ting er, at der nu er åbent på genbrugspladserne, men både Brian Winther Simonsen og afdelingsleder for affald og miljø i Odsherreds kommunes center for affald og miljø, Jørgen Eriksen opfordrer folk til at genoverveje behovet for at hægte traileren på krogen og sætte kursen mod genbrugspladsen.

- Vi opfordrer folk til at blive hjemme. Vis samfundssind og overvej hvor vigtigt det er, at komme af med sit affald. Hvis man kommer alligevel, skal man holde fire meters afstand og man må forvente en del vente- og køtid, fordi der er adgangsregulering. Lad være med at tage familien med, og kom kun hvis det er virkelig nødvendigt, siger Jørgen Eriksen, som meget nødigt vil have, at genbrugsstationerne bliver et udflugtsmål.

- Vi har glædet os Udflugtsmål eller ej, så kunne Birthe og Lasse Høyer ikke vente længere med at komme af med alt det, der havde samlet sig i traileren.

- Vi har glædet os til at de skulle åbne. Vi skulle have været af med det inden de lukkede, men nåede det ikke, og nu vil vi altså ikke se på det mere, fortalte parret i takt med at trailer og bagagerum blev tømt .

Det er dog ikke alle genbrugspladserne der har lige meget åbent den kommende tid. Pladsen på Odden vil kun have åbent tirsdage og lørdage, og genpladsen i Rørvig åbner først onsdag, da entreprenørmaskiner er i gang med at renovere pladsen.

Følg spilleregler og vis samfundssind: Bliv hjemme, hvis du kan.

Opfør dig som i supermarkedet.

Kør kun på genbrugsstationen, hvis du har et uopsætteligt behov, og lad familien blive hjemme. Jo færre mennesker på genbrugspladsen, desto mindre er risikoen for smittespredning.

Hold 4 meters afstand - både til pladsfolkene og de øvrige besøgende.

Orientér dig på forhånd om containernes placering på de enkelte pladser, så du pakker bil og trailer rigtigt hjemmefra. Se oversigtskortene over de enkelte pladser på www.odsherred.dk/genbrugsstationer.

Minimér kontakten med medarbejderne. Orientér dig i stedet inden besøget i sorteringsguiden på www.odsherred.dk/affald.

Medbring færrest mulige typer affald. Så varer dit besøg kortere tid, og der bliver mindre trafik mellem containerne.

Medbring selv koste, skovle m.m., hvis du har behov for det.

For at begrænse smitterisikoen, tager foreningerne ikke imod ting direkte genbrug på nuværende tidspunkt.

Har du symptomer - så bliv hjemme indtil du har været rask i minimum to dage.

Følg pladsfolkenes anvisninger.