Tidligere restauratør og musiker er død

I sommeren 1977 hjalp det unge københavner-par Kate Jensen og Ulrik Hansen, Garni Pedersen og Per Fuglsang med at stå for Pottegårdens køkken. I efteråret - efter tre sommer-sæsoner med Pottegården - trak Garni Pedersen og Per Fuglsang sig helt ud af Pottegården og overlod driften til Kate Jensen og Ulrik Hansen, der 1. september købte stedet af Grethe og Jørgen Dudahl-Lasson.