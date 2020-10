Steen Jørgensen og guitarist Rune Kjeldsen i Pakhuset i Nykøbing Sjælland i lørdags - Steen Jørgensen fortalte publikum, at »Let Your Fingers Do The Walking« havde publikums-premiere i 1992 på denne scene. Det stemmer ikke, siger tidligere musik-booker, Jesper Varndorf. Privatfoto

Tidligere booker: Sort Sol-årstal stemmer ikke

Ved koncerten i Pakhuset i Nykøbing Sjælland i lørdags fortalte Sort Sol-frontmand Steen Jørgensen fra scenen, at han - kort forinden - af en god ven og Sort Sol-specialist var blevet gjort opmærksom på, at det var ved en koncert i Pakhuset i 1992, at bandet første gang afprøvede nummeret »Let Your Fingers Do The Walking« for et publikum.