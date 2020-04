Se billedserie FGU i Fårevejle tilbyder et par timers undervisning/omsorg i værkstedet til en særlig gruppe elever, der trænger til lidt ekstra opmærksomhed. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Tid til ekstra omsorg: FGU åbner værksted på klem

Odsherred - 30. april 2020 kl. 07:43 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To højlydte »skud« fra et sted inde i det, der i gamle dage var borgerservice runger gennem den hvide bygning og ud på den nærmest tomme parkeringsplads.

På Rådhusvej 75 i Fårevejle larmen fra en sømpistol og lidt rumsteren med et par stykker træ, eneste lydlige tegn på liv i det ellers nedlukkede FGU-afdeling.

Værkstedet på Byg og Bolig-linjen er åbnet på klem nogle timer om dagen et par gange om ugen. En enkelt elev er mødt ind kl. 9 og straks grebet værktøjet for at producere skamler.

- Vi begyndte i mandags efter mange overvejelser. I begyndelsen, da alt pludseligt lukkede ned, var et vigtigste at vi kunne holde kontakten til eleverne. Men vi har elever, der kræver noget ekstra omsorg, og har brug for den struktur, der er i at kunne møde ind her, siger skoleleder Tupaarnaq Lennert.

For at imødekomme behovet for mere omsorg for eleverne, har man tilbudt to hold af fire elever to timers værkstedsundervisning nogle gange om ugen.

- Der har været meget teoretisk undervisning på det seneste, men det er vigtigt for de her elever at blive set og hørt. De har reageret overraskende godt på hele situationen, men lærerne har også skullet trylle en del, fortæller lærer på Byg og Bolig-linjen Steffen Toft.

Mens nogle elever har et behov for ekstra omsorg og kontakt på skolen i Fårevejle, hvor håndsprit, vand og sæbe og rengøring af berøringsplader er blevet intensiveret og integreret på værkstedet, trives andre godt med den nye undervisningsform.

- De introverte elever trives med online-undervisning. Det giver en ekstra tryghed og de klarer sig rigtig fint i denne tid, siger skolelederen.