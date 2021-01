Se billedserie Selvom det er koldt at skulle op på cyklen i januar- kulden og mørket, så varmer det at vide, at pengene går til et godt formål. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Thomas cykler flere tusind kilometer for de små børn

Odsherred - 20. januar 2021 kl. 06:15 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen

- Jeg får en fantastisk motivation for at komme op på cyklen, når jeg ved, at der samtidig kommer penge til neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus, fortæller Thomas Gustafsson, Asnæs.

Han fik ideen for at blive ekstra motiveret til at gennemføre sin store drøm:

- Jeg skal deltage i et cykelløb i Frankrig til sommer, og i den forbindelse skal jeg træne en masse kilometer inden. Cykelløbet hedder »La Marmotte« og strækker sig over 180 km, over 5000 højdemeter, tre bjerge og til slut mål på toppen af Alpe D'Huez. Jeg skal cykle i omegnen af ca. 4000 km som træning, løbende fra 1. januar til 27. juni.

Hvor langt det er blevet til, vil han først afsløre den 1. februar, så gryden kan holdes i kog.

I virkeligheden er det ikke de for tidligt fødte børn, som, Thomas Gustafsson tror, vil få glæde af de penge, som virksomhederne sender til afdelingen på Holbæk Sygehus, når projektet er gennemført.

- Oftest er det især slemt for de større søskende, som bliver indlagt sammen for med forældrene - de har godt nok en stue med lidt legetøj, men som andre steder i det offentlige mangler her penge, fortæller Thomas Gustafsson og tilføjer:

- Jeg håber, at det kan blive til nogle brætspil, eller en playstation.

Når det netop er blevet neo­natalafsnittet, som Thomas Gustafsson gerne vil støtte, er det blandt andet, fordi hans yngste datter startede livet på den afdeling, hvor hans kone også arbejder som sygeplejerske.

- Men mine tanker går især til de lidt større søskende, der meget let bliver overset, nå lillebror eller lillesøster kæmper for at komme i gang med livet.

Thomas Gustafsson er sikker på, at løbet bliver gennemført, uden at vi behøver at tale om corona.

- Og skulle det ske, så er jeg da sikker på, at pengene nok skal nå frem til neonatalafsnittet alligevel. De har brug for pengene, slår han fast.