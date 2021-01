Se billedserie Der var stor store smil og flag hos Nostro Gundestrup, hvor Chloe Di Mambro og sønnen Loui kunne sætte tænderne i et stykke af Sjællands bedste pizza. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: This is so crazy - Nostro Gundestrup vandt efter omtælling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

This is so crazy - Nostro Gundestrup vandt efter omtælling

Odsherred - 29. januar 2021 kl. 15:53 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- This is so crazy, kom det med stor begejstring fra Chloe Di Mambro, da hun fredag klokken 15 fik beskeden om, at hendes italienske spisehus i Gundestrup i Odsherred, »Nostro Gundestrup«, har vundet konkurrencen om at have Sjællands bedste pizzaer.

Forud var gået et par nervepirrende døgn, hvor optælling af stemmer svingede mellem en sejr til Gundestrup-restauranten og et pizzaria i Ballerup. Natten inden afstemningen skulle afsluttes, kom der ektraordnært mange stemmer til Ballerup pizzariet, så da dette pizzaria i første omgang stod som sejrsherre, valgte OpdagDanmark, som står for konkurrencen, at tjekke resultatet ekstra grundigt.

- Vi fandt ud af, at mange af de telefonnumre, der har været brugt til at stemme, ikke længere var kontaktbare, men for eksempel gik direkte på telefonsvarer. Ydermere kunne vi se, at mange af disse kom kort efter hinanden, hvorfor der var grund til at tro, at der for eksempel har været taletidskort i brug, hvilket er forbudt i henhold til vores regler. Hvis afstemningen skulle have nogen form for troværdighed, var vi nødt til at kulegrave hele afstemningen, og det krævede udvikling af vores system, skriver OpdagDanmark på deres hjemmeside.

Det endelige resultat efter optælling lød på 1795 stemmer til Nostro Gundestrup, og 1774 stemmer til Ballerup Pizzaria & Burgerhouse.

- Vi rystede over det hele, da vi fik det nye resultat. Det er en well done til vores team her på stedet. Det er godt for os og godt for Odsherred, siger den jublende Chloe Di Mambro.

relaterede links