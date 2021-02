Odsherred Kommune er klar til at rulle en plan ud for kviktestning allerede i denne uge. Foto: Preben Moth

Test-plan klar - sådan vil kommunen kvikteste ansatte

Odsherred Kommune er nu gået gang med at rulle planen for kviktests ud til medarbejderne i kommunen.

Det er kommunerne, der har fået opgave og ansvar for at kvikteste deres medarbejdere, og nu er Odsherred klar med en udruldningsplan.

I en pressemeddelelse oplyser kommunen at, Falck i denne uge kommer forbi alle de private bosteder, botilbud og psykiatriske tilbud.

»Det afprøves på fire plejehjem. I samme weekend-rul arbejder vi på, at medarbejdere på genbrugspladserne også tilbydes kviktest« oplyser kommunen.

Kommunen sørger også for, at både personale i dagtilbud og skoler løbende bliver kviktestet.

»Vi tager dagtilbud onsdag og torsdag i denne uge, og fra næste uge går vi i gang med at få skolerne med i rullet, når personalet kommer tilbage fra vinterferie. Vi er i kontakt med friskolerne om deres behov for at få foretaget kviktests2, skriver kommunen i pressemeddelelsen.