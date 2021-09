Terrorangrebet ændrede alt - også for chefen for Frømandskorpset: - Det står mejslet ind i mit hoved

»Jeg var på videreuddannelse i søværnet, på vej til at blive kaptajnløjtnant, og jeg fik et opkald fra en ven mens jeg cyklede hjem til Nyboder fra Holmen. Det står mejslet ind i mit hoved, og jeg benede hjem og tændte for tv`et, hvor jeg så det andet fly brage ind i den anden søjle. Jeg var frømand på det tidspunkt, og jeg vidste godt, at det her ville afføde en reaktion og en vrede. For Frømandskorpset var det også lidt af en gamechanger, fra at have haft et ensidigt NATO-fokus, til at skulle rykke fokus uden for NATO's grænser. Hele koldkrigsscenariet op igennem 1990erne blev ændret, og vi stod over for en helt anden type opgaver, hvilket var spændende, men også skræmmende,« siger han.