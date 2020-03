Se billedserie Skolelærer Majbritt Brander tager guitarundervisning, og det hun lærer giver hun videre til sine elever. Alt sammen online og hjemmefra stuen i Grevinge. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Temperaturtjek: Ingen corona-kuller her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Temperaturtjek: Ingen corona-kuller her

Odsherred - 28. marts 2020 kl. 15:24 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er du corona-cool eller har du fået matrikel-kuller? Nordvestnyt har spurgt, hvordan læserne får tiden til at gå i en tid, hvor vi skal holde afstand og blive hjemme. Og det lader til, at der er godt gang i kreativiteten.

I Grevinge har den nuværende corona-situation inspireret byrådspolitiker Felex Pedersen til at genoptag en musikalsk syssel.

- Jeg sidder lige nu og er ved at skrive en corona-sang. Kommer ud på facebook senere, skrev han tidligere på ugen til Nordvestnyt, der spurgte, hvad folk rundt om i Odsherred fik tiden til at gå med i disse corona-tider.

Ganske som lovet kunne man en stund senere overvære uropførelsen af lokalpolitikerens nye tekst til »Når jeg ser et rødt flag smælde« på det social medie.

- Det er ment som en hyldest til alle de sundhedsfaglige er kæmper en kamp for os alle. Også for at finde en trøst i at ved fællesskab skal det nok gå, forklarer han tilavisen.

Også lærer Majbritt Brander fra Grevinge har grebet til musikken i disse hjemmetider. Hun går til guitarundervisning og bruger det som inspiration til sin egen online musikundervisning til eleverne.

- I hjemmeskolen har jeg som skolelærer, som nystartet til guitarundervisning-sunget og spillet på video og sendt til elever, så de hjemme kan synge som vi plejer. Tiden er i øvrigt brugt på at lave forklarende ugenote og små undervisningsklip. Så bliver der løbet lidt mere, og tanker tænkt til at skulle lave andre tiltag i undervisningen såfremt hjemmeperioden forlænges, skriver hun til Nordvestnyt.

Tang til heste

Simon Weber Marcussen fra Dansk Tang i Nykøbing plejer at levere tang til gourmet-restauranter i københavn, men da folk ikke kan tage på restauranter og nyde hinandens selskab, har Dansk tang, fundet en anden indtjeningskilde.

- Vi har lavet et nyt forretningsben, det hedder tang til heste. De skal jo stadig spise selvom restauranterne holder lukket. Så vi arbejder stadig, lyder meldingen fra Simon Weber Marcussen.

I Nykøbing er har liberalismen og socialismen fusioneret. I hvert fald kontormæssigt, for formand for LOF Nordvestsjælland og Venstre-politiker Karina Vincentz er nu ikke alene gift med formanden for 3F Odsherred-Holbæk og byrådsmedlem for Socialdemokratiet, Allan Andersen - nu deler de også kontor.

- Her deler liberalt oplysningsforbund og 3F kontor og det går fint, skriver hun til Nordvestnyt.

Børnebibliotekarens savn

Som bekendt er bibliotekerne lukket ned for besøgende, og personalet sendt hjem for at arbejde.

Det gælder også børnebilbiotekar Thomas Elkjær Smedebøl, Nykøbing.

- Noget kontorarbejde er præcis som før, men ih hvor jeg altså savner at hjælpe mine søde og læseglade lånere, med at finde de gode bøger.

Heldigvis er jeg ret god til sådan noget med computere, så da perioden alle børn skal være hjemme blev forlænget, kunne jeg se at der ville blive en udfordring med at have nok at læse i ude i hjemmene. »Det bliver sgu ikke på min vagt, at børn i Odsherred løber tør for godt læsestof!« - tænkte jeg - og så gik jeg i gang med at kode et digitalt bibliotek. Et der altid har åbent og aldrig løber tør for bøger.

Og selvom det stadig er nyfødt, må I godt komme og hilse på her: www.bibban.dk/fri, lyder invitationen fra børnebibliotekaren.

Fortæl os din historie

Vil du også fortælle, hvordan det går med at tilpasse sig de nye forhold eller måske give tips til at komme gennem påsken uden de traditionelle påskefrokoster, så skriv til Nordvestnyts redaktion i Odsherred på mailen odsherred.red@sn.dk og fortæl din corona-historie.