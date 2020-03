Allan Gottfredsen Foto: Marianne Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Telefonen ringer stadig: Folk vil have sorte klipninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Telefonen ringer stadig: Folk vil have sorte klipninger

Odsherred - 29. marts 2020 kl. 09:41 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Håret gror lystigt trods corona-krisen, og det får flere til at gribe røret, for at høre om frisøren ikke lige kan klippe eller farve dem. Det fortæller indehaveren af Sans Hårdesign i Nykøbing, Allan Gottfredsen, tale med om.

Telefonen ringer nemlig stadig, fortæller han.

- Folk ringer og skriver til os - både til forretningen og til os privat, fordi de vil klippes, men det gør vi altså ikke, og vi beder om at folk lader håret gro, siger han til Nordvestnyt.

Allan Gottfredsen fortæller til Nordvestnyt at han får et par henvendelser om dagen, fra folk, der efterlyser en »sort klipning« nu hvor myndighederne har lukket alle frisørsaloner ned.

Henvendelserne har fået ham til at skrive en bøn til kunderne på facebook, hvor han understreger, art det ville være meningsløst at klippe hjemme og ikke have respekt for myndighedernes anbefalinger.

»Dette gælder selvfølgelig også, hvis du skulle overveje en sort klipning. Lad være, please , tag i stedet en hat på, du dør ikke af langt hår! Der er bøde til den enkelte frisør på 5000 kr., og dette har ingen af os brug for i denne svære tid«, skriver han på Facebook.

Han forstår godt, at folk kan være i tvivl om hvorvidt det er ok at blive klippet - så længe det foregår i eget hjem.

- Det står der faktisk på politi.dk, men jeg er ikke i tvivl. Vi klipper ikke i private hjem. Så kunne vi jo lige så godt have kunderne her i butikken, fastslår han overfor avisen.

Allan Gottfredsen fortæller, at trods statens hjælpepakker, har han stadig udgifter for omkring 40.000 kr. om måneden, blandt andet fordi lønrefusionen kun dækker 90 procent af lønudgiften, og ikke dækker og den dækker ikke feriepenge og pension.

- Vi brug for kundernes opbakning, når vi engang åbner igen, siger han.

Han har regnet på et scenarie, hvor han må holde lukket i tre måneder, og det vil betyde en udgift på 123.000 kroner.

- Jeg tror ikke, det er urealistisk, at vi skal holde lukket i tre måneder, desværre. Spørgsmålet er, hvor mange penge i kassen, der er tilbage, når vi engang åbner igen, siger han.