Tegninger af enhver art på udstilling

Her vil Anna Dea Djuraas også fortælle om sit arbejde som tegner og sin uddannelse på The Animation Workshop i Viborg.

- Vores udstilling går ud på at få skabt interesse for at tegne, skabe tegneglæde, og få lysten til at tegne til at gå videre, siger tegner Alice Guldberg Faber, der er med til at arrangere udstillingen.