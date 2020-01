Se billedserie - Så kører vi! Det var en glad teaterchef Simon Vagn Jensen, Odsherred Teater, der mandag, ved en sammenkomst i TeaterCaféen, overværede, at teatersals-kontrakten faldt på plads. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Teatersals-kontrakt på plads: Så kører vi!

Det var en glad teaterchef Simon Vagn Jensen, Odsherred Teater, der mandag, ved en sammenkomst i TeaterCaféen i Nykøbing Sjællands gågade, overværede, at kontrakten mellem Bygningsfonden Odsherred Teater og byggefirmaet B. Nygaard Sørensen faldt på plads.

Byggeriet af den nye teatersal til godt 22,7 mio. kr. kan gå i gang midt i februar og teatersalen stå færdig i foråret 2021. Med B. Nygaard Sørensen A/S som hoved-entreprenør.

- Det er en stor dag i teatrets historie. Efter flytningen til Nykøbings gågade har vi fået meget ud af vores lille teaterprøvesal, men det bliver et helt nyt eventyr, når vi får den nye, store teatersal. Vi venter i spænding og glæder os virkelig, virkelig meget, sagde Simon Vagn Jensen.

Han takkede Odsherred Kommune for samarbejdet.

- Det startede som en idé i mit hovede i september 2014, da jeg gik en tur i gågaden og så, at det gamle Irma var til salg. Jeg har hele tiden troet på, at det her ville blive til noget, selvom der har været mange skvulp undervejs. Tak for opbakningen. Det bliver fantastisk. Så kører vi! lød det begejstret fra teaterlederen.

Gitte Hededam (S), formand for teatrets bestyrelse og for kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred, mente, at den nye teatersal vil blive et kulturelt fyrtårn for hele Odsherred og få stor betydning for odsinger, sommerhusejere og turister.

- En stor tak til fondene, som har gjort det muligt, sagde Gitte Hededam.

Hun glæder sig til igen at skulle samarbejde med B. Nygaard Sørensen A/S, som også stod bag Vig Kultur- og Idrætscenter og Borren - Højby Kultur & Idrætscenter.

Arkitekt Line Lange fra Christensen & Co Architects, der er arkitektfirma på teatersals-byggeriet, oplyste, at fondene, teatret og Odsherred Kommune har lagt et samlet skøn over hele byggeprocessen til grund for valg af hoved-entreprenør.

- Udover økonomien er det vigtigt, hvordan firmaet løser hele bygge-processen; hvad de bygger, hvem de arbejder sammen med. Derfor har vi valgt B. Nygaard Sørensen, sagde Line Lange.

- Det er interessant og spændende med den slags byggerier, hvor der aldrig er to ens, og vi glæder os meget til at komme i gang, sagde Jens Molter, tilbudschef i B. Nygaard Sørensen.

Lars Nybjerg, formand for Bygningsfonden Odsherred Teater, ser frem til at følge den videre proces med Odsherred Teater i gågaden.

- Det her er et bud på, hvordan man kan skabe fornyet aktivitet i en bymidte ved at tænke i nye mønstre, sagde Lars Nybjerg.