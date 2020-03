Teatersal skal ud i ny licitation

Men det viste sig umuligt at opnå et tilstrækkeligt sikkert juridisk grundlag for en tredjeparts-aftale med rekonstruktionen af B. Nygaard Sørensen A/S og kurator for konkursboet, og derfor har Bygningsfonden Odsherred Teater nu valgt at annullere licitationen, oplyser formand for bygningsfonden, Lars Nybjerg.