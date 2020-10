Torsdag kørte beton-kanonerne i konvoj til Holsts Have i Nykøbing Sjælland, hvor der blev støbt 500 kvm. betongulv til den kommende teatersal for Odsherred Teater. Privatfoto

Teaterleder: - Nærmest et angreb med beton-kanoner

Torsdag kørte beton-kanonerne i konvoj til Holsts Have i Nykøbing Sjælland, hvor der blev støbt 500 kvm. betongulv til den kommende teatersal for Odsherred Teater.

- Jeg kørte bag én af betonkanonerne på vej til arbejde, og jeg var enormt irriteret over at skulle køre så langsomt, indtil jeg kom ind på p-pladsen ved teatret og så, at den kom med beton til vores byggeri. Så kom det store smil frem, siger teaterleder Simon Vagn Jensen med et grin.