Revydirektør Bente Eskesen er aftenens konferencier, som på underholdende vis skal præsentere programmet. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Teaterforening med is i maven

Odsherred - 08. juni 2020 kl. 10:04 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Teater & Musik Odsherred satsede rigtigt, da foreningen for flere uger siden planlagde og inviterede til sæson-release i aften med præsentation af teater-programmet på Odsherred Teater - forsamlingsforbuddet hæves i dag op til 50 personer, så arrangementet kan gennemføres.

- Det er jo faktisk længe siden, at vi i Teater & Musik Odsherred besluttede at satse med is i maven og livrem og seler og planlagde en sæson-release af vores program for 2020-21 - inklusiv afstand og håndsprit, siger Jette Stranum fra foreningen.

Revydirektør og skuespiller Bente Eskesen er aftenens konferencier, som på underholdende vis skal præsentere programmet for sæsonen 2020/21.

- Vi har delt arrangementet op i to - kl. 16.30 og kl. 19.30 med plads til kun 25 personer ved hvert arrangement - for at kunne overholde alle retningslinjer, så vi passer godt på hinanden, siger Jette Stranum.

- Heldigvis er der udsolgt til begge arrangementer, og det er dejligt, at vore publikummer gerne vil være med igen.

- Vi er glade for, at det igen er muligt at komme i vores teater, og at vi i Teater & Musik Odsherred i samarbejde med Odsherred Teater har 17 voksenforestillinger og 11 familieforestillinger på vores program for den kommende sæson, siger Jette Stranum.

Billetsalget åbner tirsdag den 9. juni.

Repræsentanter for teaterforeningen vil ugen ud være til stede i Teatercaféen for at hjælpe med køb af billetter.