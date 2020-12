Se billedserie Teaterleder Simon Vagn Jensen roser - trods en for lav driftsaftale - Odsherred Kommune for stor opbakning til flytning af Odsherred Tea­ter til Nykøbings gågade og byggeri af ny teatersal. Foto fra præsentationen af nyt teater-byggeprojekt i januar 2020. Foto: Per Christensen

Teaterchef roser kommune trods aftale, der giver udfordring for drift af nyt teater

Odsherred - 31. december 2020 kl. 09:22 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Med den nye, store teaterbygning i Nykøbing Sjælland i 2021, med større teater-produktioner, kommer Odsherred Teater årligt til at mangle 300.000-400.000 kr. i den nye driftsaftale med Odsherred Kommune, skønner teaterleder Simon Vagn Jensen.

Alligevel er han optimistisk og roser kommunen for opbakning til flytningen til købstadens centrum og byggeriet af den nye teatersal.

Han ser ikke tegn på, at kommunen har sluppet teatrets fremtid.

- Jeg oplever en stor vilje til at ville sikre teatret, og at der fra politisk hold er forståelse for, at teatret får større driftsudgifter. Der har været et godt parløb i processen, så der er ingen brok eller klynk herfra, siger Simon Vagn Jensen.

- Vi har selv taget initiativet til at flytte teatret til gågaden, og den slags er en lang rejse med mange bump. Alt i alt er det en succeshistorie, at det er lykkedes i en så lille og - af og til økonomisk udfordret - kommune, siger teaterlederen.

- Nu fortsætter vi ufortrødent med at vokse og forstørre Odsherred Teater - med afsæt i de midler der er afsat i den nye driftsaftale med kommunen. For at drifte det større teater med nye og større forestillinger går vi intensivt ind i fund-raising.

- Jeg havde godt nok ikke drømt om, at vi på den måde skal ud og søge fondsmidler til projekter, men det vil blive dagligdagen, fordi vi er udfordret på driften.

- Og så håber vi, at kommunen på sigt vil se på teatrets drift igen, siger Simon Vagn Jensen.

I den nye fire-årige driftsaftale kører Odsherred Kommune videre med samme tilskud som i den gamle aftale - cirka fire mio. kr. årligt - selvom der i 2021 kan indvies en ny og større teaterbygning med større produktioner.

- Men det er vigtigt at understrege, at vi på ingen måde føler os dårligt behandlet af Odsherred Kommune, siger Simon Vagn Jensen.

- Der har været mange økonomiske udfordringer, omprioriteringsbidrag, udfordringer på byggeri-siden som udløste, at bygningsfonden måtte optage et lån på 2,8 mio. kr., og her gav kommunen en lånegaranti.

- Og hvis ikke byrådet i den grad havde bakket op og set visionen i at flytte teatret til en central, attraktiv placering, var det ikke lykkedes, siger Simon Vagn Jensen.

- Det var også afgørende for projektet, at kommunen lagde 10 mio. kr. til byggeriet af teatersalen som led i konstitueringen i 2017.

- Og teater og kommune har i godt samarbejde hentet 25 mio. kr. fra fonde. Det tyder på, at fondene har set, at der er massiv politisk opbakning til projektet, mener teaterlederen.