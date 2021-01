Se billedserie I 2017 rykkede Bente Eskesen og DragsholmRevyen ind i Odsherred Teaters lille sal - her foto fra teaterchef Simon Vagn Jensens velkomst til revydirektøren. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Teaterchef: Det har været vildt godt, at DragsholmRevyen har været her

Odsherred - 20. januar 2021 kl. 11:00 Af Stefan Andreasen

Når DragsholmRevyen efter sommerens spilleperiode stopper helt, som revydirektør Bente Eskesen har mddelt, er det også et farvel til en vigtig sommer-aktivitet på Odsherred Teater i Nykøbing Sjælland, hvor revyen har spillet siden 2017.

- Det har været vildt godt for teatret, at DragsholmRevyen har været her. I den overgangsperiode, som teatret har været igennem, fra turné-teater til byteater i Nykøbings gågade, har vi været meget glade for, at revyen har valgt at spille på teatret og har skabt vigtig aktivitet om sommeren i vores hus, siger teaterchef Simon Vagn Jensen.

- Vi har været glade for det, publikum har været glade, og revyen har også været glad for at kunne bruge os. Det har været godt for alle, mener Simon Vagn Jensen.

- Det er rigtig ærgerligt, at DragsholmRevyen stopper helt nu - den har kørt i Odsherred i mange år; men der har flere gange været snak om at stoppe, så det her kommer ikke bag på mig, siger teaterchefen.

- Jeg tror, at Odsherred Teater er så langt nu i overgangen til byteater, at vi selv vil kunne sørge for, at der kommer til at ske noget om sommeren, og det får vi mulighed for at vise fra sommeren 2022, siger Simon Vagn Jensen.

- Jeg har nogle idéer til, hvad man kunne gøre. Men nu skal vi snart i gang med at ansætte en ny teaterchef, som skal have lov at lægge egne planer for sommeren 2022, siger Simon Vagn Jensen.

Han har tidligere meddelt, at han - efter 25 år på egnsteatret - stopper som teaterchef, når den nye teatersal er kørt i drift i 2022. Simon Vagn Jensen har været med til at lægge planen for teatrets aktiviteter resten af 2021, blandt andet jule-forestillingen i december og forårets store åbnings-forestilling.