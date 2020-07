I begyndelsen af august vil gravemaskinen sætte skovlen i jorden og begynde gravearbejdet til fundamentet for den nye teatersal. Foto: Stefan Andreasen

Teaterbyggeri: Venter bare på at ferien slutter

Byggefirmaet Elindco A/S, Jyllinge, der vandt anden licitation og hovedentreprisen på en ny teatersal til Odsherred Teater, har nu etableret en lille bebyggelse med mandskabsvogne til byggeledelse og medarbejdere i Holsts Have i Nykøbing Sjælland, så firmaet er klar til at begynde arbejdet på byggepladsen i begyndelsen af august.