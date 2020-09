Teaterleder Simon Vagn Jensen oplyste ved mandagens indvielse af byggepladsen for det nye Odsherred Teater, at der inden længe vil komme offentlige rundvisninger, som man kan tilmelde sig. Foto: Stefan Andreasen

Teaterbyggeplads: Offentlige rundvisninger inden længe

Indvielsen af byggepladsen for den kommende teaterbygning til Odsherred Teater i Nykøbing Sjælland mandag var - på grund af corona-restriktioner - kun for inviterede gæster, samarbejdspartnere og politikere, men efterhånden som byggeriet vokser fra jorden og skrider frem, vil der blive arrangeret offentlige rundvisninger, som man kan tilmelde sig.

- Ligesom de har gjort på byggeriet af det nye Vendsyssel Teater i Hjørring, vil vi holde åben byggeplads-arrangementer med rundvisning. Så kan borgerne komme og få noget at vide om byggeriet og tage medejerskab. Vi vil gå efter, at der skal være stor transparens i byggeprocessen, sagde teaterleder Simon Vagn Jensen, der også er direktør for Bygningsfonden Odsherred Teater, til mandagens indvielse af byggepladsen.