Odsherred Teater aflyser resten af forestillingerne på »Banko-varieté 2020 - Jul på Flødeskumsfronten«, som var planlagt til at skulle spille frem til den 19. december.

Teater ramt af de nye restriktioner

- Vi aflyser resten af forestillingerne på vores »Banko-varieté«, som var planlagt til at skulle spille frem til den 19. december.

- Odsherred Kommune havde i forvejen afbestilt seks forestillinger, som var reserveret til de ansatte, så vi har fire forestillinger tilbage, som nu aflyses, inklusiv fredag den 11. december. Vi er ved at ringe rundt til de medvirkende, siger teaterleder Simon Vagn Jensen.

- Selvfølgelig er det da ærgerligt at skulle aflyse, men det er jo på grund af coronaen, og vi bakker selvfølgelig op om restriktionerne. Der er ikke andet at gøre, siger teaterlederen.

Teatret aflyser også en planlagt fejring af teatersalsbyggeriet den 18. december, hvor der først skulle være rejsegilde for de nærmeste byggeri-aktører og om eftermiddagen fremvisning af byggeriet for borgerne.

- Selvom vi ville kunne skabe gode rammer med masser af plads og afspritning, så vil der - efter vores mening - være et uheldigt signal ved, at vi inviterer folk fra nær og fjern indenfor til et byggeplads-arrangement.