Se billedserie Bygningsfonden Odsherred Teater, der er havnet i et noget mudret, juridisk vadested efter B. Nygaard Sørensens konkurs, har fået besked fra konkursboets kurator om, at en ny firma-konstruktion er lige på trapperne. Foto: Stefan Andreasen

Teater-byggeri: Måske er rekonstruktion af bygge-firma på vej

Odsherred - 14. februar 2020 kl. 20:26 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bygningsfonden Odsherred Teater, der er havnet i et mudret, juridisk vadested i teaterbyggeriet i Nykøbing Sjælland efter B. Nygaard Sørensens konkurs, har fået besked fra konkursboets kurator om, at en ny firma-konstruktion efter al sandsynlighed er lige på trapperne.

- De arbejder lige nu - som jeg udlægger det - på en form for rekonstruktion, som måske bygger på det gamle B. Nygaard Sørensen. De vurderer, at der vil foreligge en afklaring i midten af næste uge. Jeg ved, de arbejder hårdt på at kunne præsentere os for løsninger og en ny firma-konstruktion, siger Lars Nybjerg, formand for Bygningsfonden Odsherred Teater.

- De vil tilsyneladende lægge det frem som en valgmulighed for os, en slags tilbud, hvor den nye konstruktion kommer til at arbejde indenfor de aftaler, som vi forhandlede på plads med B. Nygaard Sørensen i licitationen, siger Lars Nybjerg.

- Vi har en interesse i, at konstruktionen bygger på de aftaler, der allerede er indgået, og som vi kender. Blandt andet i det vigtige spørgsmål om beton-leverancer, som vi ellers kan være lidt bekymrede for. Generelt er der for tiden otte måneders ventetid på beton-elementer, så vi kan håbe, at B. Nygaard Sørensens bestilling af beton-elementer går med over i den nye firma-konstruktion, siger formanden for bygningsfonden.

- Ligeså snart vi har klarhed over konkurssagen, vil vi indkalde til et borgermøde for at orientere om forløbet og om det videre byggeri, siger Lars Nybjerg.