El-teamet på Vig Festival kan slet ikke lade være med at lave frivilligt arbejde, selvom festivalen er aflyst. De bygger og hygger med at gøre håndværkerbyen lækker efter sidste års påsatte brand. Foto: Marianne Nielsen

Teamet, der slet ikke kan holde festival-fri

El-teamet har hele den forgange uge bygget, savet, boret og hygget i håndværkerbyen kan nemlig ikke undvære hinanden, og har benyttet den aflyste festival til at få genopbygget håndværkerbyen, som sidste forår var udsat for en påsat brand.

Derfor blev sidste års tilholdssted for festivalens håndværkere bygget nødtørftigt op så den kunne fungere under afviklingen af festivalen, men de frivillige vil gerne gøre noget mere ved arealet.

- Jeg kommer her ikke for musikken, men for fællesskabet skyld, og mange gange bliver man og hygger i området, selvom man har fri, forklarer hun.