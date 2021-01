Taxakunder stak af fra regning efter tur på tværs af Sjælland

Kl. 01.16 natten til lørdag fik politiet anmeldelse fra en taxachauffør om, at han netop havde kørt en tur fra Næstved til Fårevejle, men da han ankom til den ønskede adresse ville de tre kunder ikke betale for turen.

Chaufføren anmeldte, at han under tumulten var blevet udsat for skub i ansigtet, på brystet og i hovedet, da passageren forsøgte at skubbe sig fri. En patrulje kørte til Fårevejle, hvor de traf den mistænkte, en 20-årige mand fra Næstved, som blev anholdt og sigtet for vold mod taxachaufføren.

Patruljen fik den 20-årige til at ringe til sine to venner, som var flygtet fra stedet. De to øvrige passagerer, en 20-årig kvinde fra Næstved og en 23-årig mand fra Nørre-Asmindrup kom tilbage til taxaen.

Alle tre passagerer blev sigtet for bedrageri mod taxachaufføren ved at bestille en taxatur, selvom de ikke havde til hensigt at betale for turen. De betalte herefter taxachaufføren for turen.

Den 20-årige mand blev taget med til stationen til afhøring og sagsbehandling i voldssagen. Han blev herefter løsladt senere på natten, men er fortsat sigtet i sagen, oplyser politiet.