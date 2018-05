En Facebook indsamling sikrer, at Tasja Nielsen får det beløb tilbage som hun i sin tid mistede, da et familiemedlem brugte pengene. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Tasjas penge er i hus

Odsherred - 29. maj 2018 kl. 15:36 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

66.000 kroner er der samlet ind via den Facebook-indsamling som det socialdemokratiske folketingsmedlem, Kaare Dybvad, har igangsat for at hjælpe 18-årige Tasja Nielsen, fra Fårevejle. Hun blev som barn seksuelt misbrugt og fik i en efterfølgende retssag tilkendt en erstatning på godt 52.000 kroner.

Penge, der blev sendt til hendes biologiske mor, der i stedet for at sikre dem til Tasja Nielsen, valgte at bruge pengene selv.

En uretfærdighed, der har fået stor medieopmærksomhed, og som fik Kaare Dybvad til at lave en pengeindsamling, og efter at både landets justitsminister og formanden for folketingets retsudvalg har været inde over sagen, har også flere politikere ønsket en snak med Tasja Nielsen.