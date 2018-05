Tasja får de stjålne penge retur

»Jeg er selvfølgelig glad for at Kaare Dybvad vil stable sådan en indsamling på benene. Men det er en mærkelig følelse at sidde med, at det ansvar som staten ikke har opfyldt, nu ligger på borgernes skuldre. Selvfølgelig er det rart, hvis folk ønsker at støtte op om det, når jeg så gerne vil bruge pengene på min uddannelse. Jeg ved selvfølgelig godt at folk ikke er tvunget til at lægge penge i kassen. Men når det er sagt, så kan jeg ikke udtrykke nok gange, hvor taknemmelig jeg er, både over for Kaare, men også alle de andre der støtter op omkring denne sag. Både politikere, journalister og borgere. Det giver mig en følelse af at blive hørt og ikke mindst en slags retfærdighed, siger hun til dagbladet Nordvestnyt.