Se billedserie Tang dyrket langs svenske kyster vil være meget lig den danske kvalitet.

Tangfarmere ser sig nødsaget til at flirte med svensk farvand

Odsherred - 11. februar 2021 kl. 12:12 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Besværligheder med at få tilladelse fra Kystdirektoratet til at drive tangbrug tæt ved kysten, og langsommelig sagsbehandling på omkring 14 måneder, har fået Dansk Tang til at kigge mod andre græsgange. Eller måske rettere vandgange.

- Vi er begyndt at afsøge andre muligheder, for eksempel om Sverige kunne være en mulighed at udvide til. Her ser myndighederne tangopdræt som en gave, siger Simon Weber Marcussen, der sammen med sin far driver virksomheden Dansk Tang.

Fra at koncentrere indsatsen omkring tørret tang, udviklede iværksætterfirmaet sig til at blive leverandører af friskt tang til gourmetrestauranter i København og provinsen, der bogstaveligt talt satte Odsherred på menukortet. Leveringen fra hav til tallerken på under 24 timer, og en bæredygtig høst af tangen tæt på land, gjorde det attraktivt for køkkencheferne rundt om på restauranterne.

Lige nu er køkkenerne lukket, men sådan bliver det forhåbentlig ikke ved med at være, og når menuerne igen skal gennemlæses og ordren bestilles af gourmethungrende danskere, så vil Dansk Tang igen levere vareren.

Vil helst dyrke i Odsherred Men fortsætter bøvlet og besværlighederne med Kystdirektoratet, er det ikke sikkert det bliver tang, høstet i Odsherred, der lander på tallerknerne.

- Vi har ikke ansøgt om tangopdræt i Sverige endnu, men fortsætter det med at være så besværligt at få tilladelser i Danmark, så lur mig om vi ikke om to-tre år gør det, siger Simon Weber Marcussen.

- Vi vil jo helst dyrke det i Odsherred. Men vi har jo en vis biomasse, som vores kunder gerne vil aftage, og kan vi ikke levere det, ved at dyrke tangen i Danmark, så er det ikke vandvittigt svært, at dyrke det langs Sveriges kyster. Saltindholdet er meget lig det i Odsherred, og i Sverige ved man godt, hvad tang gør for havmiljøet, siger han.

Dansk Tang har fået en midlertidig tilladelse til at drive tangfarm tæt ved Rørvigs kyst i fem år, men det tog 14 måneder at få tilladelsen.

