Tang-iværksættere vil være CO2-neutrale i år

- På et online-møde med Dan Jørgensen sagde jeg, at vi sigtede mod af blive CO2-neutrale indenfor det næste halve år, fortæller medstifter og medejer af Dansk Tang, Simon Weber Marcussen.

Virksomheden gør allerede meget for at mindste CO2-aftrykket, og har blandt andet skiftet den gængse bobleplast ud med tørret ålegræs i forsendelser med eksempelvis tangøl.

Arbejdet med at blive CO2-netutral virksomhed har været på dagsordnen længe, men også her har corona sat det hele lidt på pause.

- Vi er tæt på at have aftaler om el-biler og sponsoraftaler på plads, fortæller Simon Weber Marcussen, der for nylig trådte ind i Ungeklimarådet som en ud af syv nye unge, der skal være med til at give miløminister Dan Jørgensen gode idéer til regeringens klimaindsats.