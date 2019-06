Borgmester Thomas Adelskov (S) taler på morgenmødet, som Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum arrangerede onsdag på Hotel HøjbySø. Foto: Torben Andersen

Talte om uddannelse og detailhandel

Odsherred - 20. juni 2019 kl. 14:15 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da et halvt hundrede erhvervsfolk onsdag var forsamlet på Hotel HøjbySø, var det ikke mindst situationen for detailhandlen og de lokale uddannelser, der har fik opmærksomhed.

Borgmester Thomas Adel­skov (S) fremhævede, at der allerede er etableret flere ungdomsuddannelser i Odsherred.

- Målet er at få samlet uddannelserne i Asnæs, men det kan ikke lade sig gøre uden store investeringer. Hvis vi får et skattecenter til kommunen, så kan det måske flytte ind i det tidligere rådhus i Fårevejle, og så kunne ungdomsuddannelserne flytte til Asnæs, sagde Thomas Adelskov, som også fremhævede, at der er opført flere ungdomsboliger i Asnæs.

Formanden for Odsherred Erhvervsforum, Henrik Andersen, understregede, at det er vigtigt at italesætte Asnæs som uddannelsesby.

Morten Jensen, Asnæs Maskinsnedkeri, opfordrede til, at lokalsamfundet i Asnæs bliver inddraget i sagen.

- Vi skal måske have en tænketank, der kan formulere en strategi om, hvor for eksempel ungdomsboligerne skal placeres, sagde Morten Jensen.

- Det er en god pointe, svarede Thomas Adelskov.

Redaktør Lis Lykke pegede på, at man i Odsherred ikke skal være bange for at tage fat på nye uddannelser.

- På Lolland-Falster begyndte man for omkring 25 år siden at uddanne grafiske designere. Det blev en kæmpesucces, og senere kom uddannelsen til de større byer. Vi skal prøve at tænke ud af boksen, sagde Lis Lykke, som pegede på, at der lige nu mangler en uddannelse inden for 3D-print-teknologi.

Thomas Adelskov pointerede, at Odsherred ikke skal se sig som uddannelseskonkurrent til for eksempel Holbæk og Kalundborg.

- Vi har ikke tilstrækkeligt med unge til at få læreruddannelsen til Odsherred, men vi støtter, at den kommer til Holbæk, sagde han.

Detailhandlen blev dagens andet store tema.

Lis Lykke efterlyste mere liv i Algade i Nykøbing lørdag eftermiddag og søndag.

Thomas Adelskov fremhævede, at de handlende må tage bestik af kundernes indkøbsvaner - for eksempel også det forhold, at flere og flere har fri om fredagen.

Henrik Andersen understregede, at der er et stort behov for at få flere facts frem om detailhandlen i Odsherred.

- Vi er nødt til at tænke anderledes. Vi skal tænke Odsherred som ét fælles indkøbssted, sagde Henrik Andersen, som oplyste, at Odsherred Erhvervsforum til september holder et seminar om detailhandelen. ta