Talentspejderen takkede af

Anette Rise slog blandt andet fast, at nok er hun kendt for at være en bestemt kvinde, men at hun, som hun blev beskyldt for den 12.februar, skulle have slået ud efter den fyrede fagcenterchef, afviste hun igen, og hendes mand fortalte, hvor vigtig medarbejdernes støtte i form af mails, trøstende ord og blomster har været for Anette Rise, der af sine medarbejdere blev rost for sine evner til at skabe et fagligt furtårn i sine fire afdelinger.