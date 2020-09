Talentfuld fodboldspiller skal styrke talentudviklingen i lokal fodboldklub

»Vi har i Fårevejle Boldklub haft stor glæde af det talent, som Andreas har for at udvikle spillere både som hold og individuelt. Andreas, der stadig selv er aktiv spiller på klubbens 1.hold, har vist, at hans komplette forståelse for fodboldspillet ikke blot gælder på banen, men også som træner gennem de seneste 10 år. Andreas` opgave bliver at vejlede de frivillige, træner til træner, og ved samlinger i klubregi. Han vil desuden have ansvar for at alle børne- og undgomshold trænes efter metoder og med øvelser, der passer til deres fysiske udviklingstrin,« siger han.