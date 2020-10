Asnæs Svømmehal og Asnæs-Grevinge hallen, har et råddent tag, og det vil koste et tocifret million beløb, at få det renoveret.

Taget risikerer at kolapse, nu skal der findes over 15 mio. kr.

Odsherred - 21. oktober 2020 kl. 09:21 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Mandag den 12.oktober var en mørk dag i Asnæs Svømmehals historie.

Læs også: Ødelagt svømmehalstag giver Frømandskorpset prøvebøvl

Her besluttede Odsherred Kommune at lukke Asnæs-Grevinge hallen og Asnæs Svømmehal, på grund af omfattende fugtproblemer i tagkonstruktionerne, og fordi der er risiko for at taget risikerer at kollapse.

Ifølge et notat, som byrådet har modtaget i dag, er der konstateret opfugtning og omfattende råd i tagets skjulte spærkonstruktioner, og på et af spærene var det så grelt, at man kan trykke et koben igennem.

Problemernes omfang kan ikke løses af de penge som byrådet allerede har afsat til renovering af hallens tag.

Ifølge borgmester, Thomas Adelskov (S), skal byrådet på en svær opgave med at beslutte, hvad der skal gøres, og det arbejde går de i gang med i morgen, hvor han har indkaldt partiernes gruppeformænd til en drøftelse.

Ifølge kommunens rådgiver i sagen, vil en renovering af de to tagkonstruktioner koste 9,6 mio. kr. for svømmehallen og 5,8 mio. kr. for renovering af tagkonstruktionen på idrætshallen, og den kommunale administration har opstillet fire scenarier som politikerne skal træffe beslutning blandt:

1. En midlertidig løsning, der vil understøtte taget, og gøre at svømmehallen kan tages i brug igen, hvilket angiveligt vil kunne dækkes af det beløb, der alleede er afsat, men til gengæld kun holde i maks to år., hvor der så skal findes 15,4 mio. kr. til renovering.

2. Renovering af taget i 2020, vil realistisk først kunne begyndes i april næste år, og derfor er der ingen covid-19 midler at få.

3. Renovering i 2021.

4. Nedrivning af Asnæs Svømmehal, som vil få store konsekvenser for svømmeklub og skoleundervisning.

