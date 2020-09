20 årig slap for varetægtsfængsling, men blev i stedet anholdt og sendt videre til Forsvaret. Foto: Thomas Olsen

Taget med narko endte på session

20-årig mand fra Århus slap for at blive varetægtsfængslet på grund af besiddelse af Ketamin, men endte på session.

Den uheldige dag startede mandag klokken 16.45 hvor Midt- og Vestsjællands Politi fik en anmeldelse om, at en mand, som var kommet på besøg i en lejlighed i Nykøbing havde medbragt noget, som lignede euforiserende stoffer.

En patrulje kørte til stedet, hvor de traf en 20-årig mand fra Århus, som blev fundet i besiddelse af 45 gram hvidt pulver, som ved en test viste udslag for Ketamin.

Han blev sigtet for lov om euforiserende stoffer, og det ulovlige stof beslaglagt med henblik på konfiskation, hvilket den 20-årige accepterede. Stoffet skal dog først sendes til undersøgelse, for at fastslå det præcise indhold i stoffet.