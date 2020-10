Taget kan kollapse: Afspærrer rundt om svømmehal

Se billedserie Et område rundt om Asnæs Svømmehal bliver nu spærret af på grund af faren for nedstyrtning af taget. Foto: Marianne Nielsen

Odsherred - 14. oktober 2020 kl. 14:54 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Rådangrebet på den pyramideformede tagkonstruktion på Asnæs Svømmehal betyder nu, at et område omkring hallen bliver spærret af.

Det oplyser Niels Minor Borre, afdelingsleder i kommunens ejendomsafdeling.

- Vi kender simpelthen ikke bæreevnen på tagkonstruktionen, og derfor tør vi ikke have åbent for besøgende. Det vil være fatalt, hvis der sker noget, og vi har i dag aftalt, at afspærrer et areal rundt om bygningen. Der færdes jo mange - det er jo lige ved siden af en skole, og man kan jo aldrig vide, hvilken vej taget vælter. Jeg tror ikke det sker, siger Niels Minor Borre til Nordvestnyt efter dagens møde om situationen for Asnæs Svømmehal.

Mødet blev holdt med rådgiveren, der mandag afleverede en rapport for bygningens tilstand, som blev foretaget på grund af en vandskade i foråret.

I rapporten påpegede rådgiveren, at der var råd i limtræsbjælkerne og at det medførte en risiko af ukendt omfang for kollaps af taget. En bemærkning, der øjeblikkelig fik Odsherred Kommune til at lukke for al brug af svømmehallen.

Med svømmehallen lukket er rådgiveren blevet bedt om at komme med en pris på, hvad det vil koste at lave en midlertidig foranstaltning - eksempelvis en forstærkning af tagkonstruktionen.

- Rådgiveren er også blevet bedt om at komme med en pris på, hvad det vil koste med et helt ny tagkonstruktion, siger afdelingslederen og vurderer, at der går omkring 14 dage, før der ligger noget konkret, som man kan forholde sig til politisk.