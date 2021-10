Tager ved lære af jyderne

Odsherred Kommunes borgmester, Thomas Adelskov, har sammen med en lokal delegation været i Hedensted for at lære, hvorfor de er så meget bedre end Odsherred til erhvervsvenlighed. Foto: Peter Andersen

Odsherred - 03. oktober 2021 kl. 19:38 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Hedensted Kommune er en smørhulsby, der ligger ved Hovedvejen 170 mellem Vejle og Horsens, og et par stenkast fra den travle motorvej E45.

Og så er Hedensted lidt af en af landets mest erhvervsvenlige byer, der altid ligger i top i DIs erhvervsmålinger. Også i årets måling. I den modsatte ende af skalaen ligger Odsherred Kommune, som år efter år er blandt landets dårligst placerede i erhvervsmålingerne.

Derfor var et hold lokale politikere, erhvervsfolk og embedsfolk i sidste uge en tur i Hedensted for at blive klogere.

Ifølge borgmester Thomas Adelskov (S) ligner Hedensted Odsherred på flere parametre, men de kan også noget, som ikke er lykkedes i Odsherred.

- Hedensted ligner Odsherred, men er en lidt større kommune, og så har de glæde af en beliggenhed midt mellem Vejle og Horsens. Det er et smørhul tæt på to motorveje, og det giver selvfølgelig et stort arbejdskraftsopland. Mens vi har en fast dialogpartner i erhvervsforum, så er det ikke noget de bruger i Hedensted. Mens vi har en del målsætninger, der løber over flere år, så har de i Hedensted årlige opfølgninger på om de har nået deres mål, og det er tydeligt,

at de er i meget tæt dialog med enkeltvirksomheder og andre relevante aktører, og det virker som om de kommunikerer med erhvervslivet på en lidt mere direkte måde end vi gør. Det kan vi nok lære af. En ting, der overraskede mig lidt, er, at de slet ikke er proaktive i forhold til at tiltrække nye virksomheder, siger han.

Thomas Adelskov indrømmer, at selvom han synes kommunen arbejder meget inddragende med erhvervspolitikken, så er der givet gode muligheder for at kommunen kan blive en bedre dialogpartner med erhvervslivet, og det skal der nu arbejdes med.