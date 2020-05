Til "Vig Havefestival" sidder man hjemme i sin egen have, eller på altanen, og er gennem streaming med i et stort fællesskab omkring musik og hilsener, fortæller Jørgen Preuss fra Vig Familieby. Foto: Preben Moth

Tag til Vig Havefestival - online

For at støtte og bakke op om næste års Vig Festival er foreningen Vig Familieby lige nu i fuld gang med at arrangere en »Vig Havefestival«, en online-begivenhed, der skal finde sted lørdag den 11. juli fra kl. 18-20.