Tag på jagt i påskedagene

Det nye initiativ går på vaskeægte påskemanér ud på, at deltagerne skal gætte afsenderen af et hemmeligt gækkebrev ved hjælp af små ledetråde.

- Vi er fortsat nødt til at være nytænkende og kreative med nye aktiviteter, som overholder restriktionerne. Det er samtidig vigtigere end nogensinde før, at vi alle, store som små, kommer ud i den friske luft og får rørt os. Vi håber, at vores nye initiativ, påskejagten, kan gøre netop det og samtidig være et lyspunkt i en svær tid, fortæller Henriette Madsen, generalsekretær hos Børneulykkesfonden.