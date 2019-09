Tættere på fugle og fisk i Højby Sø

højby: Hundredvis af gæs skvaldrer i Højby Sø. Snart skal de ud på en længere rejse. En lang rejse, omend af en noget anden slags, har Ole Nielsen, formand for Højby Lokalråd, også været igennem. Han var i 2014 sammen med nu afdøde Henning Maul med til at formulere de første ideer om, hvordan man kan formidle Højby Sø bedre, og inden længe er lokalrådet formentlig nået så langt, at der er etableret en fiskeplatform og en fugleskjul ved søen. I sidste uge tog Snekkebjerg Tømreren og Jørgen Kristensens Eftf. fat på arbejdet med at opgradere stierne ved søen samt etablere fiskeplatform og fugleskjul.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her