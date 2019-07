Fire måneders genforhandling af lærernes arbejdstidsaftale, er lærernes fagforening og Odsherred Kommune tæt på målet. Foto: Peter Andersen. Foto: Foto: Peter Andersen

Tæt på en ny aftale om lærernes arbejdstid

Odsherred - 03. juli 2019 kl. 10:37 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forhandlingerne om lærernes arbejdstid mellem Odsherred Kommune og Odsherred Lærerkeds er tæt på at være overstået efter godt fire måneders forhandlinger.

I hvert fald lader den lokale kredsformand, Christina Even, i det seneste nyhedsbrev for juni vide, at aftaleteksten bliver fremlagt for børne- og uddannelsesudvalget den 13. august.

- Jeg ved at et af samtaleemnerne rundt omkring på skolerne har været, om vi dog ikke snart var færdige med forhandlingerne om arbejdstidsaftalen. Nu kan jeg så sige, at vi er ved at være i mål med en ny og justeret arbejdstidsaftale. Endelig, siger hun i videonyhedsbrevet.

Sagen er et lukket punkt på udvalgsmødet, men dagen efter - den 14. august - bliver der et møde for skoleledere, afdelingsledere og tillidsrepræsentanter, hvor aftalens detaljer præsenteres.

I tiden efter vil fagcenterchef Ane Stallknech og Christina Even komme rund på alle skolerne for at uddybe aftalen og svare på spørgsmål fra lærerne.

Siden 1. august 2014 har lærernes arbejdstid været reguleret af bekendtgørelsen »Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område« - også bare kaldet Lov 409, som giver lov til at supplere med en lokal aftale inden for rammeaftalen.

Det benyttede Odsherred sig af, som nogle af de første i landet, og siden skoleåret 2015/16 har hver enkelt lærer som udgangspunkt haft en ugentlig undervisningstid på 26 lektioner mod tidligere 27.