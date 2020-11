Tæppet revet væk under minkavlerne

Statsminister Mette Frederiksen kom kort efter klokken 16 med meldingen om, at samtlige mink i Danmark skal aflives, fordi den muterede virus blandt mink har spredt sig til mennesker. Odsherred har i mange år haft tradition for minkavl og har en række minkavlere, selv om der er blevet færre af dem de seneste år.

Frygten for coronasmitte har længe ligget og luret, For få uger siden meldte Sjællands Pelsdyrfoder i Stårup ved Højby ud, at de vil lukke ned for produktionen i begyndelsen af det nye år, som en følge af den indvirkning corona har haft på minkavlen.