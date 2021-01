Trio Guldagger+ med Albert Madsen (tv.), Mette Guldagger, Per Larsen og Rune Holberg (th.), fotograferet til Sebastian-koncert i Anneberg Kulturpark i Nykøbing Sjælland. Nu vil gruppen indstudere en ny koncert med afsæt i TV-2?s »Kys Det Nu«. Foto: Per Christensen

TV-2's »Kys det nu« som ramme for ny koncert-fortælling

Mere aktuel end nogensinde.

Trio Guldagger+ - med de to Odsherred-guitarister Albert Madsen og Per Larsen, forsanger Mette Guldagger og en bassist - har også fået øre for TV-2-sangen og bruger den som afsæt for den næste koncert-fortælling, der skal følge op på gruppens hyldest-koncerter for trubaduren Sebastian.