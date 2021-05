Syv ansatte smittet i børnehave

»Alt afhængigt af hvor hurtigt de kan komme tilbage,og om vi kan skaffe afløsere, så vil de mange hjemsendte medarbejdere påvirke muligheden for en fuld genåbning på mandag. Givet den ekstraordinære situation kan det derfor blive nødvendigt at dimensionere SpilOp'en i næste uge«, lyder det i en opdatering til byrådet fra centerchef i børn, unge og famile, Ane Stallknecht mandag aften.

Administrationen arbejder nu med forskellige modeller for dimensionering. Alle modeller har det til fælles, at der gøres alt, hvad der er muligt, for at tage hensyn til de børn og forældre, der har det største behov, fortsat kan være i børnehaven.