Systematisk Covid-test af plejepersonale i Odsherred

Odsherred - 02. oktober 2020 kl. 06:27

Torsdag var der godt gang i vatpindene rundt om på plejecentrene i Odsherred. Omkring 100 ansatte ved hjemmeplejen, sygeplejen og plejecentre i kommunen blev nemlig for første gang systematisk testet for coronasmitte.

I de kommende uger vil alle cirka 750 medarbejdere blive testet.

Testen foregår på arbejdspladsen og foretages af enhedernes egne sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

- Vi har jo kompetencerne og sparer en masse tid og ressourcer, når de ikke skal stå i kø ved et testcenter, men i stedet kan gøre det på arbejdspladsen. De har taget utrolig godt imod tilbuddet, og det er noget de har spurgt ind til, for der er jo ingen af dem, der ønsker at være smittebærer, siger afdelingsleder for plejecentrene i Odsherred. Henriette Juhl, til Nordvestnyt.

Det er frivilligt om man vil lade sig teste, men kommunen opfordrer til at man gør det for at forebygge smittespredning - både blandt sundhedsstaben i kommunen og i forhold til beboerne på plejecentret.

Der er pt. ingen kendt smitte, hverken blandt beboere eller personale, Aftalen om forebyggende covid-testning blev indgået i juni til omgående iværksættelse i de kommuner, hvor smittetrykket var højt på dette tidspunkt og til igangsætning i løbet af august. I den seneste tid er smittetrykket i Odsherred steget, og derfor sættes der nu handling bag aftalen her i kommunen. Der testes igen om seks uger.

I alt er 10.988 borgere i Odsherred nu blevet testet for Covid-19, det er knapt et par tusinde yderligere de seneste to uger. Der er konstateret 96 smittede i alt, det er 20 yderligere de seneste to uger, oplyser kommunen.