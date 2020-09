Tidligt i morges opdagede to medarbejdere i Nykøbing Svømmehal et udslip af syre i teknikkælderen. Svømmehallen er derfor lukket i dag og i morgen. Foto: Marianne Nielsen

Syreudslip lukker svømmehal

Tidligt torsdag morgen opdagede medarbejderne i Nykøbing Svømmehal et mindre syreudslip i kælderen. Det oplyser Odsherred Kommune på sin hjemmeside.

Ledende halinspektør Preben Nielsen oplyser til Nordvestnyt, at der situationen er under kontrol med god hjælp fra beredskabet.

Syreudslippet opstod i kælderen, hvor der var gået hul på slangen til skabet med 20 liter syre. Under normale omstændigheder ville sådan et udslip blive opfanget af bundkarret, hvor der sidder en alarm.

- I midlertid - uden nogen har opdaget det - er der opstået et hul i karret på størrelse med et knappenålshoved. Og så er syren løbet ud på gulvet, hvor to medarbejdere opdager det, forklarer Preben Nielsen.