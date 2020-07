Syngende amerikansk bassist til genopstået jazz-festival

I april blev Nykøbing Rørvig Jazz Festival aflyst på grund af corona og forsamlingsforbud; nu er festivalen alligevel på banen 23.-25, juli i en let reduceret form og kun i Nykøbing Sjælland, efter at der er lempet på forsamlings-reglerne.

- Vi har kontinuerligt holdt øje, og da forsamlingsforbuddet blev lempet til 100 personer fra juli og afstandskravet også blev lempet, var der alligevel mulighed for at lave festival, siger Knud Skriver fra Nykøbing Rørvig Jazz Festival.

- Vi aflyste festivalen, fordi der var gode sundheds-grunde til det, men nu har vi det helt fint med at gøre comeback, når restriktionerne er lempet, og det alligevel kan lade sig gøre, siger Knud Skriver.

- Der er ikke ret mange syngende kontra-bassister, så det er et spændende set-up, siger Knud Skriver.

- Det er et helt ungt og stærkt hold, samlet omkring Oilly Wallace. Hvert år forsøger vi at have mindst én koncert med de dygtige unge jazz-musikere, siger festivallederen.