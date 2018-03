Se billedserie Anette Rise holder afskedsreception på tirsdag, dog kun internt. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Synes de skylder en undskyldning

17. marts 2018
Af Martin Hoffmann Kønig

Afdelingsleder i hjemmesygeplejen i Odsherred Kommune, Anette Rise, er et fagligt fyrtårn, men den 1.april er det slut, for så går hun på pension, dog noget tidligere end hun selv havde planlagt for en uberettiget beskyldning om vold mod en fagcenterchef, har sat en bremse i det gode forhold til kommunens øverste ledelse.

I 25 år har Anette Rise ellers været en af de fremmeste garanter for, at sygeplejen i Odsherred Kommune er i top. De seneste otte år som afholdt afdelingsleder for demens, genoprtræning, det palliative område samt hjemmesygeplejen.

Skudsmålet er ubetinget positivt, og Anette Rise roses særligt for, at hun har skabt en kommunal sygepleje, der er i faglig top.

»I sin tid lavede jeg en vision sammen med sygeplejerskerne, der hed, at hjemmesygeplejen skulle være landets dygtigtigste i landet, og det er et mål vi har gået efter. Det har betydet, at folk fik muligehd for efteruddannelse, og at vi altid har sagt ja til de nye opgaver, der kom, og var det noget vi ikke havde lavet før, så tog vi imod oplæring, og det har gjort, at når vi har fået pålagt opgaver, så har vi kunne dem, fordi vi havde været igang tidligt. Hjemmesygeplejen skal lidt af det hele, og det kan de, men hvis man tror, at man skal have et retrætejob som sygeplejerske, så kan man godt glemme det,« siger hun til Nordvestnyt.

Mandag den 12.februar. Den dag vendte Odsherred Kommune ryggen til en af sine dygtigste medarbejdere, sendte Anette Rise hjem og har siden nægtet at give hende anden undskyldning for uberettigede beskyldninger om vold mod fagcenterchefen, end en fratrædelsesaftale.

»Det, der skete, er helt sort. Jeg havde indkaldt min chef til et møde, blandt andet om avisomtale om, hvem der havde ansvaret for it-systemet, Cura, og kort inde i mødet, så siger hun så: Jeg er nødt til at sende dig hjem. Øh, hvorfor? Det kunne jeg ikke få svar på, og det korte af det lange var, at jeg blev sendt hjem, og som den gamle tillidsmand jeg er, tænkte jeg. Det var dumt. Det må man ikke. Jeg har aldrig fået noget at vide om grunden, men fik igennem Dansk Sygeplejeråd at vide, at der var en voldsanklage,« siger hun til Nordvestnyt.

Efter sagen kom frem fik hun opbakning fra sine medarbejdere, der rasede over de falske anklager, og hun er ikke i tvivl om, at de har været en redningsvest i en turbulent tid.

»Jeg kryber sgu ikke langs væggene, for jeg har ikke gjort noget forkert,« siger hun.

Hun slår fast, at sagen er et overstået kapitel, men erkender gerne, at hun savner en undskyldning fra kommunen. Til gengæld bliver hun nærmest blød i stemmen, når hun skal fortælle, hvor stolt hun er over sygeplejerskernes opbakning.

»Hold kæft, hvor er jeg stolt af dem. Det var sådan vi gjorde i min ungdom, men som der ikke er så mange, der gøre mere. Det er virkelig sejt gået, og nu bliver topledelsen også skiftet ud på området, og det er nok meget godt. Det her er så dum en sag, og ingen har fået glæde af den,« siger hun.