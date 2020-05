Synergi ved at lægge to museer i samme bygnings-kompleks

Museumsdirektør Eskil Vagn Olsen er fortaler for, at kunstmuseum og kulturhistorisk museum lægges sammen i ét bygningskompleks i Odsherred, måske i en udvidelse af Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs.

Odsherred - 02. maj 2020 kl. 15:05 Af Stefan Andreasen

Det vil give god synergi-effekt og ekstra publikums-tiltrækning at samle det kulturhistoriske Odsherreds Museum, der ligger på Annebjerggård i Nykøbing Sjælland, og Odsherreds Kunstmuseum, der har base i Hvide Hus i Asnæs, i ét fælles bygnings-kompleks.

Det vurderer Eskil Vagn Olsen, direktør for Museum Vestsjælland.

Økonomiudvalget i Odsherred har for nyligt igen drøftet et salg af Annebjerggårdt. Kommunen og Museum Vestsjælland har aftalt møde i maj, hvor der igen skal tales om bygninger til den fremtidige museumsdrift.

- Det vil være rart for alle parter, hvis vi nu får lavet en plan for, hvad vi arbejder hen imod, hvordan vi gør det og en tidshorisont.

- Byggeri af et nyt museum kan ikke realiseres uden fonde. Det er en lang proces, der tager år, så det er vigtigt, at vi har en plan. Jeg håber, at vi i løbet af et år er afklarede om ét projekt, siger Eskil Vagn Olsen til dagbladet Nordvestnyt.

Han har ikke en umiddelbar favorit-placering for fremtidens museums-bygninger i Odsherred, efter Annebjerggård, men mener, at meget taler for, at kunstmuseum og kulturhistorisk museum skal ligge i samme bygnings-kompleks.

Blandt andet har der tidligere været talt om en ny bygning på græsplænen bag Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs.

- Det ville give god synergi og god sparring, et bedre samlet tilbud og formentlig tiltrække flere besøgende med de to museer i samme bygning. Det er ikke så tit, man ser ét stort museum for kulturhistorie og kunst, så det vil formentlig have en større interesse for fondene, vurderer Eskil Vagn Olsen.

Et samlet kunst- og kulturhistorisk museum vil også give synergi i forhold til driften af butik og café.

- Og man vil få bygget særudstillings-lokaler, som lever op til moderne museumskrav og som kan være fælles for kunstmuseum og kulturhistorisk museum, så der på skift kan arrangeres markante udstillinger. Sideløbende kan der køre mindre kunst- og kulturhistoriske udstillinger i de øvrige lokaler, forklarer direktøren.

Malergården har også været nævnt som et sted, hvor man kunne samle Odsherreds museer.

- Jeg kan sagtens se synergi-muligheden. Men Malergården har en unik fortælling, ligger smukt i sig selv og er vores store attraktion, hvor folk også kommer for at nyde have og landskab. Det er ikke vores umiddelbare drøm at lægge det hele på Malergården, men jeg udelukker ikke muligheden, siger Eskil Vagn Olsen.