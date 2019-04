Formanden for social- og forebyggelsesudvalget i Odsherred Kommune, Arne Mikkelsen (SF), jubler over at sygeplejen ikke længere har et påbud at slås med.

Sygeplejen slipper ud af påbud

I november sidste år fik hjemmesygeplejen i Odsherred Kommune et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen gav et påbud om at sikre, at der skulle sikres tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen og at implementering af instruks for personalets ansvars- og kompetencefordeling, for den behandlingsansvarlige læge og for fravalg af lisvforlængende behandling.