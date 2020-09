Syge i Odsherred får hurtigere hjælp, fra næste år

Fra 2021 bliver det en anelse nemmere at blive syg i Odsherred Kommune. I hvert fald vil hjælpen være hurtigere fremme end i dag, efter at regionsrådspolitikerne i region Sjælland har vedtaget at afsætte 500.000 kr. til at etablere en nødbehandlerbil, og derefter 700.000 kr. til årlig drift, som skal køre ud til akutopkald fra Vig.

»Responstiderne i Odsherred er for høje, for vi har meget store afstande, men med den her nødbehandlerbil, så bliver responstiderne en anelse mindre, og det er et godt supplement til det fantastiske arbejde som akuthjælperne laver. Nødbehandlerbilen er en bil, der er bemandet med en frivillig brandmand, som har en ekstra uddannelse, og den vil køre i døgndrift, og så er det vigtigt at sige, at nødbehandlerbilen er en varig løsning, så det er en rigtig god beslutning, som vil komme mange syge eller kronikere til gode,« siger hun.